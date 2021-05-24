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24.05.2021  06:00   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 24 мая

Выходные прошли – и в Харьков вернутся тучи. Ночью местами кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, местами гроза.

харьков пейзаж

Утром пасмурно, вероятность осадков 68%. Температура воздуха +14°...+16°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 73%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 71%. Температура воздуха +19°...+24°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вечером ясно, вероятность осадков 29%. Температура воздуха +18°...+15°C (ощущается как +19°C). Ветер западный, 6 м/с. Влажность воздуха 70%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Ожидаются небольшие геомагнитные колебания. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Если дождь пошел после обеда, значит, он затянется.

Радуга высоко в небе – к ветрам, низко – к ненастью.

Кошка спит брюхом кверху – скоро будет не просто теплая, а очень жаркая погода.

Раньше день 24 мая называли указчиком погоды на все лето. На рассвете солнце багряное – к грозовому лету, красное – летом не избежать пожаров. А затяжной дождь или сырой туманный день – к такому же лету.

Считалось, что в этот день дождевая вода благотворно влияет на волосы, придает им силу и блеск.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
 
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