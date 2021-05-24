24.05.2021 06:00

День славянской письменности и культуры: события 24 мая

Праздник отмечается ежегодно 24 мая в память святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия.

День памяти этих святых как День славянской письменности и культуры начали праздновать в Болгарии еще в 19 веке, а затем эта традиция перешла и в другие страны: Россию, Украину, Беларусь. В настоящее время этому празднику посвящаются научные форумы, проводятся фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности, концерты и другие разнообразные культурные мероприятия.

Славянская письменность была создана в IX веке, около 862 года.



Новый алфавит получил название «кириллица» по имени византийца Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий.



Кирилл, который с малых лет проявил большие способности и в совершенстве постиг все науки своего времени, а также изучил многие языки, на основе греческой создал славянскую азбуку. Он существенно изменил греческую азбуку, чтобы более точно передать славянскую звуковую систему. Были созданы две азбуки – глаголица и кириллица.



Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.



Кстати, за вклад святых Кирилла и Мефодия в культуру Европы Папа Иоанн Павел II в 1980 году объявил их покровителями Старого континента.



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В 1999 году, 24 мая, Федерация Европарк, которая объединяет охраняемые природные территории в 36 европейских странах, организовала праздник – Европейский День Парков. Теперь каждый год вся Европа празднует это событие.



А дата, кстати, была выбрана не случайно. Именно в этот день – 24 мая 1909 года в Швеции был созданы девять Национальных парков (первые из почти трех сотен национальных парков, созданных в Европе в последующие годы). С тех пор охраняемые природные территории стали бесценной частью природного и культурного наследия Европы.



Этот экологический праздник был основан с целью подъема профиля заповедников Европы, а также для того, чтобы вызывать общественную поддержку их работы. В настоящее время Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.



В этот день проводятся различные мероприятия на территориях и вокруг заповедников.

Также в этот день...



В 1686 году родился Габриэль Фаренгейт, немецкий физик, изобретатель спиртового и ртутного термометров.



1819 – родилась Виктория, королева Великобритании. Виктория пробыла на троне более 63 лет – больше, чем любой другой британский монарх. Викторианская эпоха совпала с промышленной революцией и периодом наибольшего расцвета Британской империи. Многочисленные династические браки ее детей и внуков укрепили связи между королевскими династиями Европы и усилили влияние Великобритании на континенте. Ее день рождения по-прежнему отмечается как праздник в Канаде.



1830 – родился Алексей Саврасов, русский художник-пейзажист, передвижник.



1835 – вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Оно стало первым документом, регламентирующим взаимоотношения работодателя и наемного работника. В этот день в России празднуют День кадровика.



1844 – телеграфом Морзе в торжественной обстановке была отправлена первая в мировой истории телеграмма на первой линии между Вашингтоном и Балтимором, протяженностью 64 километра.



1881 – состоялось открытие приюта Харьковского Общества исправительных приютов для малолетних преступников. «Сюда поступали дети по приговорам судебных учреждений и распоряжениям местной администрации». Что касается самого Общества исправительных приютов, то «в его состав вошли, можно сказать, все выдающиеся представители харьковской интеллигенции: А.Ф. Кони, Д.И. Делярю, Н.Н. Бекетов. Не было в тогдашнем Харькове человека культурного и сколько-нибудь обеспеченного, который не пошел бы в новое Общество...»



1899 – в Бостоне открылся первый в Америке (может, и в мире) автогараж. Фактически это было целое предприятие, в котором можно было не только поставить на стоянку свой автомобиль, но и взять автомобиль в прокат, купить или отремонтировать.



1905 – родился Михаил Шолохов, русский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1965 года («Тихий Дон», «Поднятая целина», «Судьба человека», «Они сражались за Родину»).



1940 – родился Иосиф Бродский, русский и американский поэт, драматург, переводчик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года.



1941 – родился Боб Дилан (настоящее имя Роберт Аллен Циммерман), американский автор-исполнитель в стиле кантри-рок.



1947 – родилась Светлана Тома, киноактриса. После небывалого триумфа фильма «Табор уходит в небо» Светлану Тома пригласили выступить перед началом сеанса в самом крупном кинотеатре Харькова. Когда она вышла на сцену, то обомлела – зал битком набит цыганами. Как потом выяснилось, они скупили все сеансы на несколько дней вперед. Кто сидел в кресле, кто стоял, а кто просто лежал в проходе, тут же разложив еду. Незабываемое зрелище! Но после десятиминутного выступления Светланы цыгане начали звать директора и требовать пригласить красавицу-цыганку Раду, а не худенькую девчонку в очках. Вот что значит сила искусства.



1956 – в швейцарском Лугано прошел первый конкурс песни «Евровидение», в котором принимали участие 14 представителей семи стран Европы (Бельгия, Голландия, Италия, Люксембург, Франция, ФРГ, Швейцария). Победительницей стала швейцарка Лиз Ассиа.



1964 – родился Олег Скрипка, один из самых знаменитых украинских рок-музыкантов, лидер группы «ВВ».



1973 – родилась Руслана Лыжичко, украинская певица, победительница «Евровидения-2004», народный депутат Украины V созыва. Совместно с мужем Александром Ксенофонтовым владеет рекламно-продюсерским агентством «Luxen Studio».



1995 – на экраны США вышел фильм «Храброе сердце», поставленный Мэлом Гибсоном.



2001 – в русской Википедии появилась первая статья.



2003 – Украина дебютировала на 48-м конкурсе «Евровидение», который состоялся в Риге. Александр Пономарев с песней «Аста ла виста» занял 14-е место.



2006 – запущен проект wikimapia.



Именины отмечают: Кирилл, Мефодий, Никодим, Осип (Иосиф), Ростислав.