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30.07.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 30 июля

Звезды призывают к аккуратности в общении. Тем, кто любит давить на окружающих, сегодня придется несладко: окружающие могут дать очень резкий отпор, вплоть до физического.

Гороскоп по знакам Зодиака на пятницу, 30 июля

Овен (21 марта – 20 апреля)
У Овна может появиться возможность что-то исправить. Это может касаться и бытовых вопросов, и рабочих моментов, а может и чего-то более глобального, вроде взаимоотношений с близкими людьми. Конечно, нелегко признаться себе и окружающим в том, что наделал ошибок, но, в конце концов, все люди ошибаются: одни больше, а другие всегда. Признав свою неправоту в каком-то вопросе, Овен не пожалеет – он сбросит со своих плеч немалый груз, а взамен ему откроются новые перспективы.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Телец может демонстрировать бескомпромиссность, яростно обрушиваясь на тех, кто решится ставить ему палки в колеса или рискнет открыто возразить. Впрочем, не менее яростно Телец способен защищать своих друзей или всех несправедливо обиженных. С одной стороны, такой категоричный настрой позволит ему разбить в пух и прах своих оппонентов, с другой же – к вечеру Телец может с удивлением обнаружить, что нажил себе несколько новых врагов или новых друзей.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Звезды советуют Близнецам не идти окольными путями там, где можно двигаться напрямую. Прямой путь самый короткий, но как часто мы забываем об этом! Успешная стратегия Близнецов проста: никакой хитрости, обмана и попыток что-то скрыть. Во всех сферах жизни – и в дружбе, и в работе, и в любви – Близнецам помогут искренность и честность. Проблемы? Расскажите о них. Хотите чего-то достичь? Заявите об этом. Четко сформулированная цель откроет перед Близнецами новые возможности и новые двери.

Рак (22 июня – 23 июля)
Любая мелочь в глазах Рака способна принять размеры слона! Из-за этого ему будет трудно расставить приоритеты, определившись, какие дела надо делать в первую очередь, а какие можно отложить на потом. Все будет казаться ему одинаково важным. В результате же Рак способен хвататься сразу за все и… так ничего и не успеть. Чтобы день не прошел в бессмысленной гонке, звезды советуют Раку вспомнить мудрую мысль: «Счастье человека – где-то между свободой и дисциплиной». Немного дисциплины в мыслях и делах ему не повредит.

Лев (24 июля – 23 августа)
Лев может случайно обидеть кого-то, даже совершенно того не желая. Звезды склоняют его к тому, чтобы сначала говорить, а потом уже думать, к каким последствиям это приведет. Так что под влиянием эмоций Лев способен случайно разболтать чужую тайну или высказать собеседнику нелицеприятную правду прямо в лицо. Чтобы не плодить недоразумения, звезды советуют Льву выбраться туда, где все танцуют и оглушительно гремит музыка – там ему будет не до обличительных разговоров.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Деве следует быть осторожной в общении, особенно с близкими людьми. Звезды склоняют ее к тому, чтобы действовать с наскока там, где нужен тонкий подход. Кроме того, Дева способна быть критичной по отношению к окружающим, высказывая им свое недовольство. Чтобы не испортить отношения с кем-то из близких, звезды советуют Деве в разговорах не касаться болезненных и деликатных тем. Решить проблему она все равно не сможет, а вот обострить ее – запросто.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Окружающие могут втянуть Весы в спор, бессмысленное обсуждение или конфликт. Возможно, Весы даже почувствуют, что кто-то питается их эмоциями, энергетически вампирит! Звезды советуют им в некомфортной ситуации просто уйти в сторону. Лучше для вида согласиться, чем вступить в полемику и потом чувствовать себя выжатым, как лимон. Другими словами, не подставляйте вампирам шею – и вы выбьете у них почву из-под ног.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Ключом к успеху в гороскопе Скорпиона будет решительность! Скорпион может отважиться на смелый шаг, единственное условие – этот шаг должен быть хорошо продуман. Так что если у Скорпиона в запасе есть план, для осуществления которого не хватало смелости, то самое время начать действовать. Хуже, если Скорпион возьмется за какое-то дело спонтанно, под влиянием мимолетных желаний или эмоций: внезапные порывы способны толкнуть его на опрометчивый поступок.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Стрелец и деликатность будут как никогда друг от друга далеки! День наделяет его прямолинейным желанием высказывать все, что Стрелец считает нужным, окружающим прямо в лицо. Его логика при этом будет проста: я знаю как лучше, мое мнение правильное. Чтобы такое поведение Стрельца не стало почвой для ссор, звезды советуют ему направить свой пыл в какое-нибудь мирное русло. В делах, где окружающие не путаются у Стрельца под ногами, он способен совершить невозможное!

Козерог (22 декабря – 20 января)
Козерогу не стоит попадаться начальству на глаза – есть вероятность попасть под горячую руку! Впрочем, речь может идти и просто о людях, от которых Козерог в чем-то зависит или которые имеют на него влияние: родителях, любимом человеке, друзьях. Звезды говорят, что риск оказаться для кого-то «крайним» для Козерога весьма велик. Чтобы день прошел без обидных эксцессов, ему необходимо поставить между собой и окружающими непробиваемый щит из обаяния и чувства юмора.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Звезды советуют Водолею приготовиться к тому, что ему придется отстаивать свои интересы. Речь может идти о судебном разбирательстве, о денежном споре или обвинениях в его адрес. Между тем, Водолею вряд ли удастся выйти победителем из спорной ситуации и доказать окружающим свою правоту. Даже если на руках у него железные аргументы, звезды советуют ему подождать. Лучше продемонстрировать свои козыри в другой день, когда у Водолея будет больше шансов на победу.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Для Рыб настало время действовать! Можно сколько угодно строить планы, однако когда-нибудь их надо претворять в жизнь. Возможно, Рыбы не могли решиться начать какой-то проект, признаться в своих чувствах, заказать путевку на море или сделать покупку, о которой мечтали. Если так, то хороший день для того, чтобы волевым решением взять быка за рога. И даже если впереди еще долгий путь, не надо бояться: любая дорога начинается с первого шага.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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