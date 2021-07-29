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29.07.2021  16:07   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 30 июля

Ясное утро сменится облачным днем и вечером. После полудня ожидаются дожди с грозами, по области град, шквалы.


Фото: Василий Голосный

Погода в Харькове на пятницу, 30 июля 2021 года

Под влиянием малоподвижного холодного фронта с волнами 30 июля в Харлкове Харьковщине ожидается неустойчивая и жаркая погода, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром малооблачно, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +20°...+25°C (ощущается как +22°C). Ветер юго--западный, 3 м/с. Влажность воздуха 82%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Днем переменная облачность, вероятность осадков 61%. Температура воздуха +30°...+32°C (ощущается как +35°C). Ветер юго-западный, 4 м/с. Влажность воздуха 56%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 69%. Температура воздуха +29°...+22°C (ощущается как +31°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Будут происходить небольшие геомагнитные возмущения. Но они не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. В эти дни наблюдали за погодой: по народной примете, осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа.

Если 30 июля случилась гроза – осень будет дождливой, а зимой будут метели.

Жаркий и сухой день предвещает малоснежную и холодную зиму.

Днем очень жарко, а ночью холодает – следующий день будет ясным и солнечным.

В это время можно наблюдать зори с пазорями (голубыми вспышками зарниц). Как правило, июль уходит с грозами.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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