31.07.2021 11:38

Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.



Фото из открытых источников

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом.



38 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 июля составляет 149 456 человек.



Из них:

3 604 летальных случая (за последние сутки умер 1 человек);

145 107 человек выздоровели (за сутки – 61 человек);

745 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки меньшилось на 7 человек).

Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:

43 – жители Харьковского района (в том числе 38 харьковчанин);

11 – Изюмского;

10 – Лозовского;

3 – Богодуховского;

3 – Чугуевского.

Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.



