Сколько случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Харькове за сутки: статистика на 31 июля

За последние сутки от COVID-19 умер один человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусом.
38 заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 31 июля составляет 149 456 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам Харьковщины:
Напомним, в Украине начат последний, 5-й этап вакцинации населения против COVID-19, на котором прививают всех желающих в возрасте от 18 лет.
Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Выходные будут жаркими, хотя иногда и прорываются дожди, местами с грозами.
Всемирный день рейнджера, или День паркового рейнджера, отмечаемый ежегодно 31 июля, учрежден в 2007 году.
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