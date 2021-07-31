В Харькове две бригады скорой принимали роды в ванной

У харьковчанки родилась двойня
Утром 30 июля в харьковской квартире родились двое близняшек-мальчиков, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
В пять утра у 33-летней харьковчанки начались роды, и прибывшим на вызов медикам скорой пришлось принимать их дома, в ванной комнате.
При помощи двух бригад экстренной медпомощи ЭМП 706 и ЭМП 701 родились двое замечательных мальчишек. А назвать близнецов родители решили Валерием и Вячеславом - в честь врача и фельдшера, принимавших роды.
После оказания акушерской помощи и проведения осмотра, новорожденных вместе с мамой госпитализировали в лечебное учреждение.
Ранее мы писали, как утром 21 июля в специализированном автомобиле экстренной медицинской помощи родился замечательный мальчик.
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