За сутки от коронавируса умерло 23 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 429 новых случаев заражения коронавирусом.
201 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 571 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:
На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажность:
давление:
ветер: