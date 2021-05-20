20.05.2021 10:04

В Харькове – 201 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 20 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 429 новых случаев заражения коронавирусом.



201 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 571 человек.



Из них:

3115 летальных случая (за последние сутки умерло 23 человека);

125 934 выздоровели (за сутки – 1 292 человека);

15 522 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 886 человек)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области: