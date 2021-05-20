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20.05.2021  10:04   

В Харькове – 201 новый случай заболевания коронавирусом: статистика на 20 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 429 новых случаев заражения коронавирусом.

201 заболевший – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТУ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 20 мая составляет 144 571 человек.
 
Из них:

  • 3115 летальных случая (за последние сутки умерло 23 человека);
  • 125 934 выздоровели (за сутки – 1 292 человека);
  • 15 522 человека находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 886 человек)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области:

  • 232 – жители Харьковского района (в том числе 201 харьковчанин);
  • 66 – Чугуевского;
  • 33 – Купянского;
  • 31 – Изюмского;
  • 23 – Лозовского;
  • 22 – Богодуховского;
  • 22 – Красноградского.

COVID-19: количество заболевших по районам Харьковской области

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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