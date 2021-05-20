Причиной пожара на Гончаровке стало несоблюдение техники безопасности при сварке.
Около шести часов вечера 19 мая чрезвычайников вызвали на пожар, который произошел во дворе жилого дома в пер. Лизы Чайкиной, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.
Во дворе горел гараж. Автомобиля в нем не было, но хозяйственные вещи и мусор создали очаг возгорания площадью 10 квадратных метров.
Пытаясь загасить открытое пламя, 50-летний хозяин гаража получил ожоги лица, верхних конечностей и шеи. Его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.
Пожарные, прибывшие на вызов на двух автоцистернах, в течение 10 минут локализовали огонь. Окончательная ликвидация пожара состоялась через час.
Вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.
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На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
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