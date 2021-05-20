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20.05.2021  10:34   

В Харькове горел гараж: хозяина госпитализировали в ожоговый центр

Причиной пожара на Гончаровке стало несоблюдение техники безопасности при сварке.

В Харькове горел гараж

Около шести часов вечера 19 мая чрезвычайников вызвали на пожар, который произошел во дворе жилого дома в пер. Лизы Чайкиной, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС.

Во дворе горел гараж. Автомобиля в нем не было, но хозяйственные вещи и мусор создали очаг возгорания площадью 10 квадратных метров.

Пытаясь загасить открытое пламя, 50-летний хозяин гаража получил ожоги лица, верхних конечностей и шеи. Его госпитализировали в ожоговый центр Харькова.

Пожарные, прибывшие на вызов на двух автоцистернах,  в течение 10 минут локализовали огонь. Окончательная ликвидация пожара состоялась через час.

Вероятной причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ.

В Харькове горел гараж

Тэги:  пожар, харьков
 
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