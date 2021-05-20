20.05.2021 11:01

Внимание: фотографии спасают жизнь!

В Харькове и области в последнее время участились случаи исчезновения людей. Это может случиться с каждым!



Розыск пропавших без вести людей осложняет отсутствие свежих фотографий, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

Как обозначает спикер отряда, существует проблема по поводу поисков пожилых людей. Дело в том, что отсутствуют актуальные фотографии, и часто предоставляются фото «на паспорт» или еще на какой документ, сделанный десятилетия назад.

Это усложняет поиски, ведь начинают искать того, кто выглядит иначе, чем на запечатлённой фотокарточке.

То, что было сделано ради шутки, а именно «FaceApp» - может помочь, ведь он умеет «состаривать». Однако, бывают случаи, что состаренное фото и реальность – два параллельных мира.

«Милена» призывает всех фотографироваться чаще, ибо это может спасти жизнь ваших родственников. Актуальные фото – это не только про то, чтобы иметь изображение на такой случай, а так же и о том, что вы фиксируете больше моментов своей жизни, тем самым оставляя себе память, которая будет греть вас при любом исходе.

Харьковчане, берегите себя и фотографируйтесь чаще. Жизнь и так коротка, так почему же мы должны забывать и этот короткий промежуток между рождением и смертью? Особенно, если фото могут стать своего рода продолжением этого «промежутка». Как в прямом, так и в переносном смысле.