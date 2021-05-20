27 марта женщина выбросила младенца в уборной на железнодорожном вокзале «Панютино», предварительно завернув его в целлофановый пакет, в надежде избавиться от него. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.
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На первый план выйдет стремление к порядку. Занятие домашним хозяйством грозит перерасти в генеральную уборку, на рабочем месте обещает царить непривычно собранная атмосфера.
Поле пониженного давления над Харьковом сохранит влажную и прохладную погоду. Дожди ожидаются утром и днем, вечером непогода пойдет на спад.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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