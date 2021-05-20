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20.05.2021  11:19   

Женщину, выбросившую своего ребенка в привокзальный туалет, будут судить

27 марта женщина выбросила младенца в уборной на железнодорожном вокзале «Панютино», предварительно завернув его в целлофановый пакет, в надежде избавиться от него. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

 
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на руководителя окружной прокуратуры Романа Травкина, предварительное следствие установило, что жительница города Лозовая положила в пакет и оставила в яме всеобщей уборной вокзала «Панютино» своего новорожденного сына. Однако, по чистой случайности, ребенка все-таки спасли. Сейчас он находится в Лозовской центральной больнице и его жизни ничего не угрожает.
 
Горе-матери же угрожает либо ограничение свободы на 5 лет в местах открытого типа, либо же реальный срок пребывания в местах лишения свободы.
 
Следствие не сообщило, будет ли проводиться экспертиза, устанавливающая вменяемость подозреваемой, впрочем, если такая экспертиза будет, есть реальный шанс того, что женщина избежит наказания.
 
Источник:   Пресс-служба Харьковской областной прокуратуры
 Тэги:  прокуратура, ребенок, полиция, харьков
 
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