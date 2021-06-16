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16.06.2021  16:19   

Игорь Терехов выиграл суд по переименованию проспекта Жукова

Харьковский окружной административный суд удовлетворил иск городского совета, который просил отменить переименование проспекта маршала Жукова.


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Как отмечается в резолютивной части решения, “суд постановил: административный иск Харьковского городского совета к главе Харьковской областной государственной администрации... – удовлетворить”. Решение о переименовании проспекта маршала Жукова в проспект Григоренко, принятое в 2016 году тогдашним главой Харьковской ОГА Игорем Райниным, было названо противоправным и недействительным. 
 
Юристы городского совета, участвуя в судебных дебатах, апеллировали к тому, что маршал Жуков принимал участие в освобождении Харькова в годы Второй мировой войны. В то же время, представители областной госадминистрации протестовали против удовлетворения иска, а на улице перед зданием суда с акцией протеста собрались националисты. 
 
Напомним, что Игорь Терехов неоднократно назвал сохранение исторического названия проспекта Жукова своей принципиальной позицией: “Я хочу, чтобы все харьковчане знали, что в городе Харькове стоял, стоит и будет стоять памятник Георгию Жукову, проспект продолжит носить имя великого маршала Победы”. 
 
Харьковская областная государственная администрация не согласна с решением суда и собирается подавать апелляцию.
Тэги:  терехов, проспект жукова, харьков
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