16.06.2021 16:29
Список вещей для мамы в роддом 2021
Средства гигиены, бюстгальтеры для кормления и многое другое, что пригодится после родов.
Полные списки вещей в роддом огромные. Львиную долю в перечне занимают вещи для ребенка и именно об их покупке родители, родственники заботятся в первую очередь. В этой суете очень важно не забыть приобрести необходимое для будущей мамы. Средства гигиены, удобное нижнее белье и специальные бюстгальтеры для кормления
не только обеспечат комфорт, но и помогут избежать проблем со здоровьем.
Что необходимо купить будущей маме:
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ночная рубашка и халат, которые удобно расстегиваются или распахиваются;
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3–5 хлопчатобумажных трусиков или набор одноразовых с высокой воздухопроницаемостью, способствующих быстрому заживлению послеоперационных швов;
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упаковка одноразовых пеленок для кровати, процедур;
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2 упаковки послеродовых, урологических прокладок, хорошо впитывающих влагу и защищающих от инфекций;
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2 качественных бюстгальтера для кормления из мягких тканей (с учетом того, что размер увеличится после рождения ребенка) сохраняют форму груди, уменьшают застой молока, профилактируют мастит;
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прокладки для груди — вкладыши для впитывания молока;
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антиварикозные компрессионные чулки по показаниям врача;
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специальный бандаж после физиологических родов и кесарево нормализует внутрибрюшное давление, предотвращает опущение внутренних органов, снимает боль в спине, ускоряет восстановление тонуса мышц и сокращение матки.
Где заказать все необходимое в роддом?
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