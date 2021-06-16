16.06.2021 16:29

Список вещей для мамы в роддом 2021

Средства гигиены, бюстгальтеры для кормления и многое другое, что пригодится после родов.

Полные списки вещей в роддом огромные. Львиную долю в перечне занимают вещи для ребенка и именно об их покупке родители, родственники заботятся в первую очередь. В этой суете очень важно не забыть приобрести необходимое для будущей мамы. Средства гигиены, удобное нижнее белье и специальные бюстгальтеры для кормления не только обеспечат комфорт, но и помогут избежать проблем со здоровьем.

Что необходимо купить будущей маме:

ночная рубашка и халат, которые удобно расстегиваются или распахиваются;

3–5 хлопчатобумажных трусиков или набор одноразовых с высокой воздухопроницаемостью, способствующих быстрому заживлению послеоперационных швов;

упаковка одноразовых пеленок для кровати, процедур;

2 упаковки послеродовых, урологических прокладок, хорошо впитывающих влагу и защищающих от инфекций;

2 качественных бюстгальтера для кормления из мягких тканей (с учетом того, что размер увеличится после рождения ребенка) сохраняют форму груди, уменьшают застой молока, профилактируют мастит;

прокладки для груди — вкладыши для впитывания молока;

антиварикозные компрессионные чулки по показаниям врача;

специальный бандаж после физиологических родов и кесарево нормализует внутрибрюшное давление, предотвращает опущение внутренних органов, снимает боль в спине, ускоряет восстановление тонуса мышц и сокращение матки.

Где заказать все необходимое в роддом?

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