27.09.2021 11:15

Кушнарев — лучший, Светличная — худшая: в Харькове представили результаты рейтинг губернаторов

Жители Харьковщины считают своим лучшим губернатором Евгения Кушнарева, а худшим — Юлию Светличную.

Об этом на пресс-конференции в Харькове заявил Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга, представивший результаты интернет-опроса харьковчан.

По результатам опроса , Кушнарев набрал 41% голосов, на втором месте с большим отрывом Александр Масельский с 18%.

Участники конференции отметили, что результаты опроса во многом совпадают с экспертной оценкой эффективности глав Харьковской облгосадминистрации. Ведь во времена Кушнарева Харьковщина стала лидером по привлечению инвестиций.

«Объективно, даже не касаясь личности Кушнарева, это был успешный период для Харьковской области», — подчеркнул Виталий Носачев, член харьковского отделения Комитета избирателей Украины.

А вот работа Юлии Светличной запомнилась отсутствием каких-либо реальных результатов. Она получила лишь 1% голосов — так же, как и Михаил Добкин, который был губернатором в 2010-2014 годах

По мнению Быкова, низкая оценка деятельности Светличной со стороны харьковчан делает маловероятным ее участие в выборах мэра города — поскольку это покажет ее низкий рейтинг и похоронит дальнейшие перспективы как политика.

Он также отметил, что оценка деятельности губернаторов гражданами является субъективной, но при этом она определяет легитимность конкретного руководителя.

Напомним, Юлия Светличная также заняла последнее место в праймериз патриотических сил Харькова, результаты которых были объявлены 21 сентября. Светличная получила лишь около 7% поддержки. На первом месте оказался писатель и поэт Сергей Жадан.

Также напомним, что только в этом году началось строительство Харьковского областного онкоцентра, финансирование на который было выделено еще во времена каденции Светличной. Однако в период ее работы строительство так и не запустилось. Вероятно, эти коррупционные скандалы повлияли на низкие результаты Юлии Светличной во время онлайн-голосования в ходе праймериз единого кандидата.