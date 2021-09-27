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27.09.2021  11:15   

Кушнарев — лучший, Светличная — худшая: в Харькове представили результаты рейтинг губернаторов

Жители Харьковщины считают своим лучшим губернатором Евгения Кушнарева, а худшим — Юлию Светличную.

 
Об этом на пресс-конференции в Харькове заявил Сергей Быков, глава Института публичной политики и консалтинга, представивший результаты интернет-опроса харьковчан. 
 
По результатам опроса, Кушнарев набрал 41% голосов, на втором месте с большим отрывом Александр Масельский с 18%.
 
Участники конференции отметили, что результаты опроса во многом совпадают с экспертной оценкой эффективности глав Харьковской облгосадминистрации. Ведь во времена Кушнарева Харьковщина стала лидером по привлечению инвестиций. 
 
«Объективно, даже не касаясь личности Кушнарева, это был успешный период для Харьковской области», — подчеркнул Виталий Носачев, член харьковского отделения Комитета избирателей Украины.
 
А вот работа Юлии Светличной запомнилась отсутствием каких-либо реальных результатов. Она получила лишь 1% голосов — так же, как и Михаил Добкин, который был губернатором в 2010-2014 годах 
 
По мнению Быкова, низкая оценка деятельности Светличной со стороны харьковчан делает маловероятным ее участие в выборах мэра города — поскольку это покажет ее низкий рейтинг и похоронит дальнейшие перспективы как политика.
 
Он также отметил, что оценка деятельности губернаторов гражданами является субъективной, но при этом она определяет легитимность конкретного руководителя. 
 
Напомним, Юлия Светличная также заняла последнее место в праймериз патриотических сил Харькова, результаты которых были объявлены 21 сентября. Светличная получила лишь около 7% поддержки. На первом месте оказался писатель и поэт Сергей Жадан. 
 
Также напомним, что только в этом году началось строительство Харьковского областного онкоцентра, финансирование на который было выделено еще во времена каденции Светличной. Однако в период ее работы строительство так и не запустилось. Вероятно, эти коррупционные скандалы повлияли на низкие результаты Юлии Светличной во время онлайн-голосования в ходе праймериз единого кандидата.
 
Тэги:  рейтинг губернаторов
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