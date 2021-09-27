Могут отправить в «оранжевую» зону: пять регионов Украины соответствуют усилению карантина

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на понедельник, 27 сентября Долгие раздумья сегодня не в чести. Не увлекайтесь долгими рассуждениями, иначе обнаружите, что долго вынашиваемый проект придется отложить до лучших времен, ибо время вышло.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 28 сентября Ясной погодой день не порадует: тучи закроют небо уже с самого утра и продержатся до позднего вечера. Ночью без существенных осадков, слабый туман, днем небольшой дождь.