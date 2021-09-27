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27.09.2021  11:35   Виталий Хиневич

Могут отправить в «оранжевую» зону: пять регионов Украины соответствуют усилению карантина

В Украине пять областей согласно статистическим данным заболеваемости соответствуют «оранжевой» зоне карантина.

В Украине растет заболеваемость на коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины. 
 
Отмечается, что на протяжении двух суток пять областей страны показывают значительный прирост больных  COVID-19. Индекс «оранжевой» зоны имеют Днепропетровская, Кировоградская, Донецкая, Тернопольская и Черкасская области. В данных регионах превышен допустимый порог динамики госпитализации граждан больных  COVID-19. В Министерстве настоятельно рекомендуют проходить вакцинацию двумя дозами препарата и ответственно относится к карантинным ограничениям. 
 
Напомним, согласно данным Центра общественного здоровья Украины (ЦОЗ), зафиксирован стремительный рост количества заболевших ОРВИ, однако циркуляции гриппа пока не выявлено. 
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  харьков
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