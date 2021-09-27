27.09.2021 11:58 Рита Парфенова

Под Харьковом женщина утонула в выгребной яме

Женщина провалилась в выгребную яму на территории домовладения и погибла.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, несчастный случай произошел в частном доме поселка Манченки Харьковского района.

Полицейские, которых вызвали на место происшествие около одиннадцати часов вечера 24 сентября, обнаружили в выгребной яме на территории частного домовладения тело 61-летней женщины. Правоохранителей вызвали родственники погибшей, которые нашли тело.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия. При первичном осмотре на теле умершей, которое сейчас направлено на исследование для установления причины смерти, не было видимых признаков насильственной смерти. Установлено, что выгребная яма была частично прикрыта пластиковой крышкой.

В соцсетях сообщается, что до выхода на пенсию погибшая женщина работала старшим фельдшером на скорой помощи.



Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Напомним, утром 26 сентября в одном из частных домовладений Купянска обнаружены мертвыми 46-летний мужчина и 44-летняя женщина. Смерть могла наступить в результате отравления угарным газом.