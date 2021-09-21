21.09.2021 17:05

На праймериз патриотических сил Харькова одержал победу Жадан, на последнем месте — Светличная

Проукраинские силы Харькова подвели итог праймериз единого кандидата на выборах мэра.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на результат голосования . Наибольшую поддержку получил, писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан — 11,6%.

Стоит отметить, что на данный момент Жадан официально не заявил об участии в выборах, однако и не отрицал такую возможность. При этом в 2015 году Жадан уже призывал выдвинуть единую кандидатуру от патриотических сил на выборах мэра Харькова.

На втором месте с небольшим отрывом от Жадана расположился Александр Скорик, который уже выступает в качестве кандидата на выборах от «Европейской солидарности». Он получил 11,04% голосов.

Наименьшую поддержку получила экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная – она находится на последнем месте в голосовании среди 11 претендентов.

Прежде политическая партия «Слуга народа» отказалась от выдвижения кандидатуры Светличной — по сообщениям СМИ, данный вариант обсуждался до официального старта кампании. Однако 6 сентября Давид Арахамия заявил, что партия не будет участвовать в выборах «из-за отсутствия сильной кандидатуры».

Политолог Александр Кочеков предполагает, что низкий уровень доверия к Светличной, может подтолкнуть ее к неучастию в выборах. По его словам, Светличная запомнилась в области только самопиаром и скандалами.

«Особо примечательный случай — активное участие Светличной в сооружении «непреодолимой для агрессора Стены» на границе, которая на деле оказалась обыкновенным проволочным забором. На который, однако, были списаны огромные деньги», —сообщил Александр Кочеков.

Также стоит отметить, что только в этом году началось строительство Харьковского областного онкоцентра, финансирование на который было выделено еще во времена губернаторства Светличной. Однако в период ее работы строительство так и не началось.

Вероятно, эти коррупционные скандалы повлияли на низкие результаты Юлии Светличной во время онлайн -голосования в ходе праймериз единого кандидата.

Напомним, в прошлом году на выборах в Харьковский горсовет Блок Светличной «Разом!» набрал лишь 6% голосов, едва преодолев избирательный барьер.