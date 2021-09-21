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21.09.2021  17:05   

На праймериз патриотических сил Харькова одержал победу Жадан, на последнем месте — Светличная

Проукраинские силы Харькова подвели итог праймериз единого кандидата на выборах мэра.

Жадан одержал победу на праймериз патриотических сил Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на результат голосования. Наибольшую поддержку получил, писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан — 11,6%. 
 
Стоит отметить, что на данный момент Жадан официально не заявил об участии в выборах, однако и не отрицал такую возможность. При этом в 2015 году Жадан уже призывал выдвинуть единую кандидатуру от патриотических сил на выборах мэра Харькова. 
 
На втором месте с небольшим отрывом от Жадана расположился Александр Скорик, который уже выступает в качестве кандидата на выборах от «Европейской солидарности». Он получил 11,04% голосов. 
 
Наименьшую поддержку получила экс-губернатор Харьковской области Юлия Светличная – она находится на последнем месте в голосовании среди 11 претендентов. 
 
Прежде политическая партия «Слуга народа» отказалась от выдвижения кандидатуры Светличной — по сообщениям СМИ, данный вариант обсуждался до официального старта кампании. Однако 6 сентября Давид Арахамия заявил, что партия не будет участвовать в выборах «из-за отсутствия сильной кандидатуры». 
 
Политолог Александр Кочеков предполагает, что низкий уровень доверия к Светличной, может подтолкнуть ее к неучастию в выборах. По его словам, Светличная запомнилась в области только самопиаром и скандалами.
 
«Особо примечательный случай — активное участие Светличной в сооружении «непреодолимой для агрессора Стены» на границе, которая на деле оказалась обыкновенным проволочным забором. На который, однако, были списаны огромные деньги», —сообщил Александр Кочеков. 
 
Также стоит отметить, что только в этом году началось строительство Харьковского областного онкоцентра, финансирование на который было выделено еще во времена губернаторства Светличной. Однако в период ее работы строительство так и не началось.
 
Вероятно, эти коррупционные скандалы повлияли на низкие результаты Юлии Светличной во время онлайн -голосования в ходе праймериз единого кандидата.
 
Напомним, в прошлом году на выборах в Харьковский горсовет Блок Светличной «Разом!» набрал лишь 6% голосов, едва преодолев избирательный барьер.
 
Источник:   Народный праймериз
 Тэги:  харьков
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