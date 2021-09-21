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21.09.2021  17:59   Дмитрий Колоней

В Харькове пройдет фестиваль креативных индустрий

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Ideas Forum - 2021» пройдет 25-26 сентября в Дипломатическом клубе.


Фото из открытых источников
Как собщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, на мероприятии представят различные проекты, которые можно было бы реализовать в Харькове с участием инвесторов. Цель - сделать Харьков более комфортным, укрепить инвестиционную привлекательность города, сформировать его положительный имидж и развить кластер креативных индустрий. 
 
Мероприятие проходит для представителей ивент-индустрии, бизнеса, театра, танцевальных студий, музыкантов, IT-специалистов, художников, архитекторов, блоггеров и т. д.
 
В первый день фестиваля будут представлены перспективные проекты для города и бизнеса в сферах киноиндустрии, шоу и театра, музыки, архитектуры и дизайна, IT-сферы. Мероприятие будет сопровождаться музыкой, арт-перформансами и современными театральными постановками.
 
Во второй день пройдет digital-конференция с мастер-классами «InstaBoom 5.0». В ней примут участие специалисты в сфере продвижения социальных сетей, блоггеры и лидеры мнений. В программе - дискуссионные панели, посвященные искусству, музыке, медиа, стартапам, на которых рассмотрят пути реализации различных профессий в онлайн-пространстве.
 
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться здесь, на этом же сайте есть программа мероприятия.
 
Официальное открытие пройдет 25 сентября, начало - в 12:00. Онлайн-трансляцию фестиваля можно будет посмотреть на Youtube-канале.
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль креативных индустрий. харьков
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