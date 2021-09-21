21.09.2021 17:59 Дмитрий Колоней

В Харькове пройдет фестиваль креативных индустрий

Осенний фестиваль креативных индустрий «Create Kharkiv Ideas Forum - 2021» пройдет 25-26 сентября в Дипломатическом клубе.



Фото из открытых источников

Как собщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, на мероприятии представят различные проекты, которые можно было бы реализовать в Харькове с участием инвесторов. Цель - сделать Харьков более комфортным, укрепить инвестиционную привлекательность города, сформировать его положительный имидж и развить кластер креативных индустрий.

Мероприятие проходит для представителей ивент-индустрии, бизнеса, театра, танцевальных студий, музыкантов, IT-специалистов, художников, архитекторов, блоггеров и т. д.

В первый день фестиваля будут представлены перспективные проекты для города и бизнеса в сферах киноиндустрии, шоу и театра, музыки, архитектуры и дизайна, IT-сферы. Мероприятие будет сопровождаться музыкой, арт-перформансами и современными театральными постановками.

Во второй день пройдет digital-конференция с мастер-классами «InstaBoom 5.0». В ней примут участие специалисты в сфере продвижения социальных сетей, блоггеры и лидеры мнений. В программе - дискуссионные панели, посвященные искусству, музыке, медиа, стартапам, на которых рассмотрят пути реализации различных профессий в онлайн-пространстве.

Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться здесь, на этом же сайте есть программа мероприятия.

Официальное открытие пройдет 25 сентября, начало - в 12:00. Онлайн-трансляцию фестиваля можно будет посмотреть на Youtube-канале.