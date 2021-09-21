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21.09.2021  18:30   

Внеочередные выборы в Харькове: первыми кандидатами на должность городского головы зарегистрировались Добкин и Немичев

21 сентября стартовала регистрация кандидатов в мэры Харькова.

В Харькове Добкин вместе с Немичевым зарегистрировались кандидатами в мэры
 
Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ. Совместно подали документы на регистрацию представитель «Нацкорпуса» Константин Немичев и экс-мэр Харькова Михаил Добкин. Оба кандидата примут участие в выборах как самовыдвиженцы. 
 
Немичев стал победителем праймериза демократических сил Харькова. Но в скором времени демократы от некоторых партий отказались поддерживать его кандидатуру в качестве единого кандидата от демократических сил.
 
На данный момент представитель «Нацкорпуса» позиционирует себя как патриот и сегодня именно как единый кандидат от проукраинских сил подал документы в территориальную избирательную комиссию на регистрацию кандидатом на должность Харьковского городского головы. Ранее Константин Немичев был бойцом полка «Азов», к политике проявил интерес после возвращения с фронта. В свою очередь, деятельность «Азова» и «Национального корпуса» связывают с бывшим министром МВД Арсеном Аваковым.
 
Бывший губернатор Харьковской области и экс-народный депутат от «Оппозиционного блока» Михаил Добкин заявил, что идет в мэры Харькова после смерти Геннадия Кернеса. Стоит напомнить, что Михаил Добкин в октябре прошлого года также баллотировался на должность руководителя города. Однако снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Кернеса.
 
Михаил Добкин во время избирательной кампании также сообщал о своих договоренностях с Арсеном Аваковым. Не так давно с помощью Авакова в интересах Добкина прошла акция протеста под Офисом президента с требованием расследовать процедуру передачи власти в Харькове после смерти Геннадия Кернеса.
 
Таким образом, на харьковских выборах патриотические силы готовы к слаженной работе. 
 
Напомним, 11 сентября в Харькове официально стартовал избирательный процесс на внеочередных выборах Харьковского городского головы, назначенных на 31 октября.
 
Тэги:  харьков
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