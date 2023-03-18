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18.03.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У Польщі українські переселенці можуть отримати грошову допомогу на купівлю ліків

Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.

ліки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
 
У Міністерстві повідомили, що головною умовою для приєднання до програми Health4Ukraine є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.
 
Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. Далі фахівці надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації, з посиланням в коментарях. 
 
Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.
 
Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що «Укрпошта» продовжує виплати допомоги від Червоного Хреста на Харківщині.
 

Источник:   Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України
 Тэги:  ліки, допомога
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