18.03.2023 14:25 Віталій Хінєвіч
У Польщі українські переселенці можуть отримати грошову допомогу на купівлю ліків
Для шукачів притулку з України, які перетнули кордон після 24 лютого, доступна програма фінансової допомоги на придбання ліків Health4Ukraine.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
У Міністерстві повідомили, що головною умовою для приєднання до програми Health4Ukraine є пред’явлення документа, що підтверджує надання польського ідентифікаційного номера PESEL.
Щоб подати заявку на чергу, необхідно залишити свою електронну адресу за посиланням. Далі фахівці надішлють сповіщення з подальшими інструкціями для реєстрації, з посиланням в коментарях.
Після розгляду заявки учасник отримає індивідуальний штрих-код, який дозволить йому придбати лікарські засоби на суму до 500 злотих.
Докладніше про умови участі у програмі можна дізнатися за телефоном гарячої лінії: +48 42 612 09 96.
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