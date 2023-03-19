19.03.2023 21:29 Дмитро Колонєй

В Україні введуть монетизацію субсидій

Уряд України має намір реформувати систему надання субсидій.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Liga.Net, в уряді розглядають можливість у найближчі два-три місяці внести зміни, котрі удосконалить процес надання субсидій. За словами заступника очільника Офісу президента Ростислава Шурми, наразі політики напрацьовують можливість реформування субсидіювання.

Пи цьому чиновник підкреслив, що рішення про ймовірне підвищення тарифів приймати поки не хочуть. Під час війни, коли людям досить важко у фінансовому плані, це не є доцільним.

Що може змінитися?

Розглядатися можливість переведення субсидій на повноцінну монетизацію. Тобто людям доведеться оплачувати рахунки за спожиті послуги самотужки, однак держава компенсуватиме частину коштів їм на рахунки. Раніше ж, нагадаємо, у більшості випадків субсидія одразу враховувалася у рахунках за ЖКП. Однак це не передбачає встановлення дешевих цін для абсолютно всіх категорій населення. Тож частина реформ субсидійного процесу торкнуться і цього моменту. Також у владі розглядають можливість включити субсидії до загальної діджиталізації України.



