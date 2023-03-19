19.03.2023 21:56 Дмитро Колонєй
Готуємо салат з артишоків та грейпфруту
Ще одна страва з поки що не дуже поширеного у нас продукту.
Салат з артишоків та грейпфруту
Продукти
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Артишоки мариновані – 80 г
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Грейпфрут – 80 г
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Салат листовий – 30 г
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Мигдаль тертий – 10 г
Для соусу:
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Сік лимонний – 1,5 ст. л.
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Мед - 1 ч. л.
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Сік грейпфруту – 2,5 ч. л.
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Сіль за смаком
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Перець – за смаком
Покроковий рецепт приготування
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Дістати з банки готові мариновані артишоки
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Запекти їх протягом десяти хвилин у духовці.
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Коли артишоки трохи охоплять, зняти з них горілу «шкірку», остудити і розрізати кожен на чотири частини.
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Потім очистити грейпфрут від цедри, внутрішньої шкірки та насіння.
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Кожну часточку розрізати гострим ножем, щоб вийшло 3-4 тонкі сегменти.
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Листя салату вимити, висушити та порвати руками на шматочки.
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Приготувати соус, змішавши сік лимона та грейпфрута, рідкий мед, сіль та перець. Повинна вийти кисло-солодка заправка.
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Всі інгредієнти салату змішати, посипати тертим мигдалем та полити готовим соусом.
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