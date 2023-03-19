19.03.2023 21:56 Дмитро Колонєй

Готуємо салат з артишоків та грейпфруту

Ще одна страва з поки що не дуже поширеного у нас продукту.

Салат з артишоків та грейпфруту

Продукти

Артишоки мариновані – 80 г

Грейпфрут – 80 г

Салат листовий – 30 г

Мигдаль тертий – 10 г

Для соусу:

Сік лимонний – 1,5 ст. л.

Мед - 1 ч. л.

Сік грейпфруту – 2,5 ч. л.

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Покроковий рецепт приготування

Дістати з банки готові мариновані артишоки Запекти їх протягом десяти хвилин у духовці. Коли артишоки трохи охоплять, зняти з них горілу «шкірку», остудити і розрізати кожен на чотири частини. Потім очистити грейпфрут від цедри, внутрішньої шкірки та насіння. Кожну часточку розрізати гострим ножем, щоб вийшло 3-4 тонкі сегменти. Листя салату вимити, висушити та порвати руками на шматочки. Приготувати соус, змішавши сік лимона та грейпфрута, рідкий мед, сіль та перець. Повинна вийти кисло-солодка заправка. Всі інгредієнти салату змішати, посипати тертим мигдалем та полити готовим соусом.



