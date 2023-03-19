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19.03.2023  21:56   Дмитро Колонєй

Готуємо салат з артишоків та грейпфруту

Ще одна страва з поки що не дуже поширеного у нас продукту.

 
Як пише РЕДПОСТ, на відміну від рецептів з артишоків, що наводилися раніше, цього разу артишоки у нас мариновані.
 

Салат з артишоків та грейпфруту

Продукти

  • Артишоки мариновані – 80 г
  • Грейпфрут – 80 г
  • Салат листовий – 30 г
  • Мигдаль тертий – 10 г

Для соусу:

  • Сік лимонний – 1,5 ст. л.
  • Мед - 1 ч. л.
  • Сік грейпфруту – 2,5 ч. л.
  • Сіль за смаком
  • Перець – за смаком

Покроковий рецепт приготування

  1. Дістати з банки готові мариновані артишоки
  2. Запекти їх протягом десяти хвилин у духовці.
  3. Коли артишоки трохи охоплять, зняти з них горілу «шкірку», остудити і розрізати кожен на чотири частини.
  4. Потім очистити грейпфрут від цедри, внутрішньої шкірки та насіння.
  5. Кожну часточку розрізати гострим ножем, щоб вийшло 3-4 тонкі сегменти.
  6. Листя салату вимити, висушити та порвати руками на шматочки.
  7. Приготувати соус, змішавши сік лимона та грейпфрута, рідкий мед, сіль та перець. Повинна вийти кисло-солодка заправка.
  8. Всі інгредієнти салату змішати, посипати тертим мигдалем та полити готовим соусом.

Тэги:  рецепт, салат, грейпфрут, артишок, соус, овоч
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