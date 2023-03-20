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20.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +2°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 3 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 754 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +6°...+4°C (відчувається як +8°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 753 мм рт.ст.

Народні прикмети

Встановлюється вже тепла погода, але холод ще не поспішає відступати: "З дахів капає, а за ніс цапає", вдень весняна капель, а на вечір може бути мороз.
Жайворонки повернулися з теплих країв - до швидкого потепління.
Мороз і похмура погода віщують заморозки в наступні дні.
Південний вітер сьогодні обіцяє спекотне літо.
Жовте небо на заході – до сильного вітру.


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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