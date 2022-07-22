22.07.2022 12:50 Віталій Хінєвіч

"Харьковчане должны получать тепло и горячую воду, тем более, когда идет война", - Ігор Терехов (відео)

Мер Харкова має намір звернутися до голови РНБО щодо ТЕЦ-5.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Ігор Терехов публічно звернувся до голови ХОВА Олега Синегубова, з вимогою звернеться до РНБО про націоналізацію об'єкту ТЕЦ-5.

«Это стратегически важный объект, который оказался в частных руках. Мы все становимся заложниками. Я не хочу, чтобы харьковчане были заложниками ситуации. Я не хочу, чтобы Харьков зависел от частного предприятия. Харьковчане должны получать тепло и горячую воду, тем более, когда идет война.

Я публично обращаюсь к главе ХОВА Олегу Васильевичу Синегубову с требованием и просьбой составить соответствующие обращения в СНБО по национализации ТЭЦ-5.»,- заявив Ігор Терехов.

Нагадаємо, харківські комунальники приводять до ладу обладнання котелень