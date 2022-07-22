    
Главная Новини Харкова Суспільство "Харьковчане должны получать тепло и горячую воду, тем более, когда идет война", - Ігор Терехов (відео)
22.07.2022  12:50   Віталій Хінєвіч

"Харьковчане должны получать тепло и горячую воду, тем более, когда идет война", - Ігор Терехов (відео)

Мер Харкова має намір звернутися до голови РНБО щодо ТЕЦ-5.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Ігор Терехов публічно звернувся до голови ХОВА Олега Синегубова, з вимогою звернеться до РНБО про націоналізацію об'єкту ТЕЦ-5.
 
«Это стратегически важный объект, который оказался в частных руках. Мы все становимся заложниками. Я не хочу, чтобы харьковчане были заложниками ситуации. Я не хочу, чтобы Харьков зависел от частного предприятия. Харьковчане должны получать тепло и горячую воду, тем более, когда идет война.
 
Я публично обращаюсь к главе ХОВА Олегу Васильевичу Синегубову с требованием и просьбой составить соответствующие обращения в СНБО по национализации ТЭЦ-5.»,- заявив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, харківські комунальники приводять до ладу обладнання котелень.
 
Тэги:  игорь терехов, харьков, тец-5
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Суспільство "Я вам запрещаю кого-то переселять", - Ігор Терехов зустрівся з мешканцями гуртожитку ХАЗу 21.07 Надзвичайні події "Окупанти цілеспрямовано б'ють по скупченнях людей", - Ігор Терехов (відео) 20.07 Суспільство "Я ніколи не ризикуватиму життям дітей", - Ігор Терехов (відео)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 