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20.07.2022  15:05   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники приводять до ладу обладнання котелень

87 днів залишилося до початку опалювального сезону.

Комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «ХТМ».
 
Повідомляється, що на деяких пошкоджених джерелах теплопостачання КП "Харківські теплові мережі" досі працюють співробітники ДСНС.
 
Однак обладнання котельні вчасно наводиться до ладу.
 
Від однієї з котелень Північної Салтівки вже розпочали заповнення внутрішньоквартальної мережі. Наразі для заміни саме внутрішньоквартальних мереж вже придбано весь необхідний обсяг пластикової труби Європит.
 
Тільки на цьому тижні мають розвести по об'єктах понад 2,5 кілометри до Європиту. Паралельно тривають процеси зворотної засипки після перекладок та благоустрою території. Залежно від локації розриття кінцевим результатом роботи має стати асфальтування ділянки, вкладання бруківки або відновлення озеленення.
 
Нагадаємо, якість води перевірили у Харкові.
 
Источник:   ХТМ
 Тэги:  жкх, харьков
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