20.07.2022 14:45 Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати другу бустерну дозу від COVID-19

Наразі в Україні застосовують дві вакцини для бустерного щеплення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в Україні дозволили вводити другу бустерну дозу від COVID-19 людям 60+ та людям віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 16-06/2022 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1249 від 19 липня 2022 року.

Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози для таких груп населення:

люди віком понад 60 років;

люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;

люди з інвалідністю;

люди з імуносупресією;

люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів можна знайти в рішенні НТГЕІ № 16-06/2022);

люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.

Разом з цим дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом.

Водночас попередні дані досліджень свідчать про те, що у молодих людей без хронічних хвороб користь від додаткової бустерної дози мінімальна. Тому здоровим людям до 60 років; вагітним без супутніх захворювань, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID-19; групам професійного ризику, як-от медичні працівники, наразі не рекомендовано отримувати бустерну дозу щеплення.