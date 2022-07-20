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20.07.2022  14:45   Віталій Хінєвіч

Українці можуть отримати другу бустерну дозу від COVID-19

Наразі в Україні застосовують дві вакцини для бустерного щеплення.

Вакцинація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що в Україні дозволили вводити другу бустерну дозу від COVID-19 людям 60+ та людям віком 18-59 років із хворобами, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.
 
Відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) № 16-06/2022 були затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1249 від 19 липня 2022 року.
 
Для другої бустерної дози рекомендовано застосовувати мРНК-вакцину (наразі в Україні це Comirnaty/Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози для таких груп населення:
 
  • люди віком понад 60 років;
  • люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми;
  • люди з інвалідністю;
  • люди з імуносупресією;
  • люди віком 18-59 років з медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів можна знайти в рішенні НТГЕІ № 16-06/2022);
  • люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями, які підвищують ризик важкого перебігу COVID-19.
Разом з цим дослідження щодо застосування додаткових бустерних доз вакцин проти COVID-19 показали, що додаткова доза мРНК-вакцини покращує захист від хвороби для людей віком понад 60 років і людей з імунодефіцитом.
 
Водночас попередні дані досліджень свідчать про те, що у молодих людей без хронічних хвороб користь від додаткової бустерної дози мінімальна. Тому здоровим людям до 60 років; вагітним без супутніх захворювань, які збільшують ризик тяжкого перебігу COVID-19; групам професійного ризику, як-от медичні працівники, наразі не рекомендовано отримувати бустерну дозу щеплення.
 
Нагадаємо, якість води перевірили у Харкові.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  вакцинация, медицина
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