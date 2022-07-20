20.07.2022 14:37 Дмитрий Колоней

Українські біженці у Польщі отримають ще одну виплату: хто і як її може оформити

У Польщі приступили до прийому заявок на програму під назвою "Dobry start".

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Visit Ukrainе, у Міністерстві сім'ї та соціальної політики Польщі приступили до прийому заявок на програму під назвою "Dobry start". За цією програмою надаватиметься грошова допомога українським школярам у Польщі.

Батьки, чиї діти навчаються в польській школі, зможуть отримати одноразову виплату - 300 злотих (близько 1880 гривень). Її надають, щоб батьки могли підготувати дитину до школи та купити потрібні речі.

Кошти за програмою "Dobry start" виплачують усім школярам, тому довідку про доходи від батьків не вимагають. Допомогу надають особам до 20 років, а особам з інвалідністю - до 24 років.

Хто може подати заявку на фінансову допомогу

батьки або опікуни дитини, що навчаються у польській школі;

у яких є дозвіл на постійне проживання в Польщі або вони підпадають під дію спеціального закону про допомогу громадянам України (військові біженці);

у них є номер PESEL на себе і дитину.

Що потрібно для оформлення заявки на виплату

індивідуальний номер PESEL; польський номер телефону та електронну пошту; рахунок в польському банку

Заявку батьки можуть подати на порталі [email protected] MRiPS, на сайті PUE ZUS а також за допомогою електронного банкінгу.

Заявки приймають до 30 листопада 2022 року. Детальна інструкція, як подати заявку через портал ZUS, є на сайті.