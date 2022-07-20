20.07.2022 15:19 Дмитрий Колоней

Під Харковом чоловік активно співпрацював з ворогом

За перехід на бік окупантів під Харковом йому оголошено підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 60-річний мешканець смт Шевченкове Куп’янського району з середини квітня 2022 року налагодив співпрацю з представниками країни-агресора.

Чоловік, виконуючи завдання окупантів, закликав місцеве населення виходити на роботу до сільської ради, збирав списки мешканців, які брали участь в АТО/ООС. Також підозрюваний примушував місцевих мешканців вивісити на адміністративній будівлі Шевченківської міської ради прапор рф.

За підтримки окупантів чоловік забирав автомобілі у місцевого населення, вилучав у мисливців селища зброю. Крім того, підозрюваний сприяв розграбленню сільськогосподарських підприємств громади та вивезенню з них зерна, насіння соняшнику, кукурудзи на територію страни-агресора.