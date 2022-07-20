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20.07.2022  15:19   Дмитрий Колоней

Під Харковом чоловік активно співпрацював з ворогом

За перехід на бік окупантів під Харковом йому оголошено підозру.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Харківську прокуратуру, за даними слідства, 60-річний мешканець смт Шевченкове Куп’янського району з середини квітня 2022 року налагодив співпрацю з представниками країни-агресора.
 
Чоловік, виконуючи завдання окупантів, закликав місцеве населення виходити на роботу до сільської ради, збирав списки мешканців, які брали участь в АТО/ООС. Також підозрюваний примушував місцевих мешканців вивісити на адміністративній будівлі Шевченківської міської ради прапор рф.
 
За підтримки окупантів чоловік забирав автомобілі у місцевого населення, вилучав у мисливців селища зброю. Крім того, підозрюваний сприяв розграбленню сільськогосподарських підприємств громади та вивезенню з них зерна, насіння соняшнику, кукурудзи на територію страни-агресора.
 
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, шевченково, харьков, купянск
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