22.07.2022 13:23 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.



Станом на 12.00 22 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Угринів» - 15 легковиків;

«Грушів» - 130 легковиків;

«Шегині» - 100 легковиків, 3 автобусів, 80 пішоходів;

Угорщина:

«Тиса» - 10 легковиків.

Румунія:

«Порубне» - 30 легковиків.

За добу 21 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови. До України за минулу добу прослідували понад 36 тисяч осіб, більше 32 тисяч з них – громадяни України. Нагадаємо, з 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.