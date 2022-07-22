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22.07.2022  13:23   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 22 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Угринів» - 15 легковиків;
  • «Грушів» - 130 легковиків;
  • «Шегині» - 100 легковиків, 3 автобусів, 80 пішоходів;

Угорщина:

  • «Тиса» - 10 легковиків.

Румунія:

  • «Порубне» - 30 легковиків.
За добу 21 липня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 76 тисяч осіб та 16 тисяч транспортних засобів.
 
З України минулої доби вибули майже 40 тисяч осіб. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
 
До України за минулу добу прослідували понад 36 тисяч осіб, більше 32 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, з 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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