Ситуація з виїздом із України 22 липня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 22 липня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, з 20 липня українські перевізники можуть без дозволів на ТЗ класу ЄВРО-3 в’їхати в такі країни: Австрія, Бельгія, Болгарія, Греція, Данія, Естонія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Фінляндія, Хорватія, Чехія.
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