Харків'янин працював на спецслужби ворога (фото)

05.08.2022 17:23 Дмитрий Колоней

Харків’янина повідомили про підозру у держзраді.

Встановлено, що користувачі акаунтів, яким передавав дані чоловік, належать до агентурного апарату органів розвідки спецслужб РФ - 54-річна мешканка Москви та жителька Санкт-Петербургу.

37-річний харків`янин у мережі інтернет відкрито висловлював підтримку збройній агресії ворожої армії проти українського народу, діям збройних формувань рашистів, зокрема, кадирівців.

Відкриті кримінальні справи: ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників), ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану) та ч. 1,2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за вчинення даних злочинів передбачає тюремне ув’язнення на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

6 липня 2022 року в ході санкціонованого обшуку в помешканні підозрюваного проведено огляд комп’ютерної техніки, за допомогою якої він здійснював свою підривну діяльність.