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05.08.2022  17:15   Віталій Хінєвіч

У Харкові створюють реєстр людей, які потребують допомоги

Харківський міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону заявив про створення реєстру людей, які потребують допомоги.

реєстр
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківську міську раду.
 
Ігор Терехов повідомив, що рішення про створення реєстру було ухвалено за підсумками першого засідання координаційної ради волонтерів.
 
«На заседании координационного совета мы приняли решение о создании реестра людей, которые нуждаются в помощи. Совместно с волонтерами мы разработаем мощное программное обеспечение. Благодаря этому мы сможем оказывать помощь всем, кто в этом нуждается, как можно быстрее», - розповів Ігор Терехов.
 
Окрім цього зазначається, що у першому засіданні координаційної ради взяли участь понад 25 великих громадських організацій. У ході зустрічі учасники визначили основні напрямки спільної роботи, серед яких – підготовка до опалювального сезону, робота з волонтерськими кухнями, збирання пожертв, систематизація діяльності, робота зі спеціальними службами (територіальна оборона, ДСНС та служба швидкої допомоги). Створення координаційної ради ініціював Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, комунальники усунули у Харкові 10 аварійних ситуацій на водоводах.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харьков, игорь терехов
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