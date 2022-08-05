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05.08.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

До Бельгії евакуювали трьох харків’янок на лікування

Європейські лікарні приймають українців, які постраждали внаслідок війни.

Медицина
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією продовжують евакуацію громадян України з територій, де тривають активні бойові дії.
 
Минулого тижня до медичних закладів Німеччини, Нідерландів та Норвегії направлено 22 українці.
 
 «Із Харківської області за програмою БФ «Лікарі без кордонів – Бельгія» минулого тижня направлено на лікування 3 жінок із важкими травмами. Це мешканки Харкова, віком від 41 до 66 років, які отримали поранення від російських обстрілів у середині липня», - повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА.
 
Варто відзначити, що за час повномасштабного вторгнення росії 104 пацієнти з Харківської області евакуйовано на лікування закордон, з них 11 - це діти.
 
Дізнатись докладніше про Програму медичної евакуації тим, хто постраждав від війни, можна за посиланням.
Источник:   ХОВА
 Тэги:  медицина
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