05.08.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

До Бельгії евакуювали трьох харків’янок на лікування

Європейські лікарні приймають українців, які постраждали внаслідок війни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що Міністерство охорони здоров’я разом із Європейською комісією продовжують евакуацію громадян України з територій, де тривають активні бойові дії.

Минулого тижня до медичних закладів Німеччини, Нідерландів та Норвегії направлено 22 українці.

«Із Харківської області за програмою БФ «Лікарі без кордонів – Бельгія» минулого тижня направлено на лікування 3 жінок із важкими травмами. Це мешканки Харкова, віком від 41 до 66 років, які отримали поранення від російських обстрілів у середині липня», - повідомили в Департаменті охорони здоров’я Харківської ОВА.

Варто відзначити, що за час повномасштабного вторгнення росії 104 пацієнти з Харківської області евакуйовано на лікування закордон, з них 11 - це діти.

Дізнатись докладніше про Програму медичної евакуації тим, хто постраждав від війни, можна за посиланням.