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05.08.2022  12:05   Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули у Харкові 10 аварійних ситуацій на водоводах

Ремонтні роботи відбуваються у житлових районах міста.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 4 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунено 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.
 
Зокрема, у Холодногірському районі ліквідували дві аварійні ситуації на вул. Верхньогиївській та вул. Старопрудній.
 
«Напередодні проведення комплексних робіт на трубопроводах, які забезпечують водопостачання мешканців, як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, детально проаналізували характеристику пошкоджень. Зробили висновок, що ремонт можна провести без відключення споживачів від подачі води. Досвідчені районні бригади оперативно впоралися зі справою, після чого провели благоустрій територій», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.
 
Сьогодні, 5 серпня, ремонтниками КП «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 11 пошкоджених ділянках водоводів.
 
Харків'яни просять повідомляти про аварійні ситуації на водоводах за номером телефону: 15-33.
 
Нагадаємо, у Харкові чавунні труби замінюють на спеціальні надміцні.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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