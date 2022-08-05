05.08.2022 12:05 Віталій Хінєвіч

Комунальники усунули у Харкові 10 аварійних ситуацій на водоводах

Ремонтні роботи відбуваються у житлових районах міста.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що 4 серпня бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було усунено 10 пошкоджень на трубопроводах холодного водопостачання та упорядковано 10 оглядових колодязів.

Зокрема, у Холодногірському районі ліквідували дві аварійні ситуації на вул. Верхньогиївській та вул. Старопрудній.

«Напередодні проведення комплексних робіт на трубопроводах, які забезпечують водопостачання мешканців, як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, детально проаналізували характеристику пошкоджень. Зробили висновок, що ремонт можна провести без відключення споживачів від подачі води. Досвідчені районні бригади оперативно впоралися зі справою, після чого провели благоустрій територій», - зазначив начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району Олександр Сірко.

Сьогодні, 5 серпня, ремонтниками КП «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 11 пошкоджених ділянках водоводів.

Харків'яни просять повідомляти про аварійні ситуації на водоводах за номером телефону: 15-33.

Нагадаємо, у Харкові чавунні труби замінюють на спеціальні надміцні.