05.08.2022 12:20 Віталій Хінєвіч

Купувати квитки на потяги "Укрзалізниці" можна через Apple Pay: як це зробити

"Укрзалізниця" розширила сервіси для придбання залізничних квитків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що "Укрзалізниця" надає можливість сплатити квитки у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.

«Для нас важливо, щоб пасажири могли оплачувати квитки всіма можливими, зручними для них способами. Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік — через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay», — зазначив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.

Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку «Повідомлення» на сайті Укрзалізниці. Миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.