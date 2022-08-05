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05.08.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Купувати квитки на потяги "Укрзалізниці" можна через Apple Pay: як це зробити

"Укрзалізниця" розширила сервіси для придбання залізничних квитків.

Укрзалізниця
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".
 
Повідомляється, що "Укрзалізниця" надає можливість сплатити квитки у чат-боті Apple Messages через Apple Pay.
 
 «Для нас важливо, щоб пасажири могли оплачувати квитки всіма можливими, зручними для них способами. Тому тепер в Apple Messages, який сам по собі робить взаємодію з Укрзалізницею такою ж простою, як спілкування в чаті з друзями чи близькими, можна розраховуватись в один клік — через найзвичнішу для користувачів Apple систему Apple Pay», — зазначив заступник голови Пасажирської компанії Укрзалізниці з розвитку бізнесу Євгеній Єнтіс.
 
Для запуску Apple Messages достатньо натиснути іконку «Повідомлення» на сайті Укрзалізниці. Миттєво відкриється діалогове вікно для купівлі квитків через Apple Pay або спілкування з оператором служби підтримки.
 
Нагадаємо, ПриватБанк та MoneyGram запустили в Україні новий сучасний сервіс.
 
Источник:   Укрзалізниця
 Тэги:  укрзалізниця
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