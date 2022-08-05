05.08.2022 12:25 Рита Парфенова
Ситуація з виїздом із України 5 серпня на західних пунктах пропуску
У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
facebook.com/zahidnuy.kordon
Про це повідомляє РЕДПОСТ
з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 5 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Республіка Польща:
-
«Устилуг» - 15 легкових автівок;
-
«Угринів» - 80 легкових автівок;
-
«Рава-Руська» - 20 легкових автівок;
-
«Грушів» - 10 легкових автівок;
-
«Краківець» - 40 легкових автівок;
-
«Шегині» - 3 автобуса, 40 пішоходів.
Словацька Республіка:
-
«Ужгород» - 25 легкових автівок.
Угорщина:
-
«Лужанка» - 10 легкових автівок.
Румунія:
-
«Порубне» - 70 легкових автівок.
За добу 4 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 80 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, близько 35 тисяч з них – громадяни України.
Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття
першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0