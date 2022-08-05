05.08.2022 12:25 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 5 серпня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 5 серпня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 15 легкових автівок;

«Угринів» - 80 легкових автівок;

«Рава-Руська» - 20 легкових автівок;

«Грушів» - 10 легкових автівок;

«Краківець» - 40 легкових автівок;

«Шегині» - 3 автобуса, 40 пішоходів.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 25 легкових автівок.

Угорщина:

«Лужанка» - 10 легкових автівок.

Румунія:

«Порубне» - 70 легкових автівок.

За добу 4 серпня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 80 тисяч осіб та понад 18 тисяч транспортних засобів.



З України минулої доби вибули 41 тисяча осіб. Майже 23 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.



До України за минулу добу прослідували 39 тисяч осіб, близько 35 тисяч з них – громадяни України.

Нагадаємо, оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії.