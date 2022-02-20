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20.02.2022  14:38   Дмитрий Колоней

Помогите найти: под Харьковом пошел в школу и пропал мальчик (фото)

Под Харьковом ищут 14-летнего Алексея Рыбку.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, 16 февраля 2022 года из своего дома в Краснограде в темно-синей куртке, черных джинссах и ботинках, шапке и светло-сером шарфе на уроки в лицей вышел 14-летний (на вид 12-15 лет) Алексей Рыбка - темноволосый мальчик среднего телосложения 165 см ростом, с овальным лицом и шрамом на лбу и пропал.
 
Криминал Харьковщина: Пропал без вести ушедший в школу 14-летний Алексей Рыбка из Краснограда
 
Всем, кто имеет информацию о ребенке, просьба образаться по адресу: г. Красноград, ул. Лермонтова, 84 или по телефонам: (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция).
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове нашли пропавших у отца четверых детей.
 
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  пропал мальчик, розыск, харьков, красноград, поиск
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