20.02.2022 14:38 Дмитрий Колоней
Помогите найти: под Харьковом пошел в школу и пропал мальчик (фото)
Под Харьковом ищут 14-летнего Алексея Рыбку.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на сайт Нацполиции, 16 февраля 2022 года из своего дома в Краснограде в темно-синей куртке, черных джинссах и ботинках, шапке и светло-сером шарфе на уроки в лицей вышел 14-летний (на вид 12-15 лет) Алексей Рыбка - темноволосый мальчик среднего телосложения 165 см ростом, с овальным лицом и шрамом на лбу и пропал.
Всем, кто имеет информацию о ребенке, просьба образаться по адресу: г. Красноград, ул. Лермонтова, 84 или по телефонам: (05744) 7-82-91 (дежурная часть), 0664500803 (уголовная полиция).
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове нашли пропавших
у отца четверых детей.
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