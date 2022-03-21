21.03.2022 17:13 Дмитрий Колоней
По Харьковщине оккупанты разбрасывают кассетные мины (фото)
Об этом сообщает ГУ ГСЧС Харьковщины.
По Харьковщине оккупанты разбрасывают кассетные мины (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ
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на ГУ ГСЧС Харьковщины, по информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, враг, помимо обстрелов жилых кварталов «градами» и «смерчами», разбрасывает коварные кассетные мины.
Пример такой мины-ловушки - противопехотная ПФМ-1 «Лепесток». Мины обычно зелёного цвета. Длина 12-14 см. Ширина 5-6 см.
Мина травмирует ноги взрослого человека. А ребенок может погибнуть.
Взрыв происходит в момент наступления на датчик.
Из-за необычной формы корпуса дети нередко принимают мину за игрушку.
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?
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Ни в коем случае не трогайть его.
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Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
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Предупредить прохожих о возможной опасности.
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Отойти подальше от подозрительного предмета.
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Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.
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