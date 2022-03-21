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21.03.2022  17:13   Дмитрий Колоней

По Харьковщине оккупанты разбрасывают кассетные мины (фото)

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Харьковщины.


По Харьковщине оккупанты разбрасывают кассетные мины (фото)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГУ ГСЧС Харьковщины, по информации Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, враг, помимо обстрелов жилых кварталов «градами» и «смерчами»,  разбрасывает коварные кассетные мины.
 
Пример такой мины-ловушки - противопехотная ПФМ-1 «Лепесток». Мины обычно зелёного цвета. Длина 12-14 см. Ширина 5-6 см.

Мина травмирует ноги взрослого человека. А ребенок может погибнуть.

Взрыв происходит в момент наступления на датчик.

Из-за необычной формы корпуса дети нередко принимают мину за игрушку.

Агрессия России в Украине: разбрасываются кассетные мины, похожие на игрушки, на Харьковщине

 

 

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?

  1. Ни в коем случае не трогайть его.
  2. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете подразделениям ГСЧС (101) или Полиции (102).
  3. Предупредить прохожих о возможной опасности.
  4. Отойти подальше от подозрительного предмета.
  5. Дождаться приезда специалистов и указать местонахождение подозрительного предмета.

 

Тэги:  агрессия рф, кассетные мины, харьков
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