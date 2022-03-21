    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове понижено давление подачи воды
21.03.2022  16:36   Дмитрий Колоней

В Харькове понижено давление подачи воды

Об этом сообщает Харьковводоканал.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковводоканал», несмотря на то, что устранены повреждения на ЛЭП и насосные станции уже работают в плановом режиме, в части домов вода подается с пониженным давлением.
 
Это может создать проблемы для жителей верхних этажей. Поэтому предприятие обращается с убедительной просьбой к жильцам нижних этажей предоставлять воду соседям с верхних.
 
Телефон для справок:15-33.
 
 
Источник:   Сайт КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, коммунальщики, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
16.03 ЖКХ Авария на трубопроводе: пониженное давление воды в трех районах Харькова 16.03 ЖКХ Восстанавливаются системы водоснабжения во всех районах Харькова 15.03 ЖКХ Агрессия России: разрушение насосной станции лишило воды харьковчан
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 