21.03.2022 16:12 Рита Парфенова

Работники приюта для животных в Харькове сменили профессию на время войны (фото)

Сотрудники КП «Центр обращения с животными» помогают восстанавливать дома харьковчан, пострадавших в результате обстрелов российскими оккупантами.

Этим коммунальщики занимаюся вместо того, чтобы приводить в порядок площадки для выгула собак и ремонтировать вольеры, сообщили в приюте. Как передает РЕДПОСТ, ликвидировать последствия российской агрессии сотрудники КП помогают уж почти месяц.

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«Каждый день, рискуя своей жизнью, под постоянными обстрелами наши ребята помогают Департаменту жилищно-коммунального хозяйства и другим коммунальным учреждениям города приводить в порядок Харьков. Чтобы люди, которые в нем остались, не замерзли от отсутствия окон, которые выбили взрывными волнами от ракет и мин. Чтобы оставшиеся пустыми квартиры не стали мишенью мародеров. Каждый харьковчанин – герой! Каждый, кто работает во благо своего города в эти черные времена, – герой дважды. Мы выстоим! Мы построим наш город вместе!» – отметили в приюте.

Напоминаем, в Харькове продолжается доставка гуманитарной помощи во все районы города усилиями работников коммунальных предприятий.