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21.03.2022  15:53   Дмитрий Колоней

На Харьковщине работает горячая линия по обеспечению инсулином (фото)

Об этом сообщили в Харьковской областной военной администрации.

Как сообщает РЕДПОСТ, продолжает работу горячая линия по обеспечению инсулином больных диабетом.
 
По указанным номерам телефонов можно узнать, где получить лекарство в Харькове и области.
 
 
График работы горячей линии указан в период с 19 по 25 марта и в дальнейшем будет обновляться.
 
Тэги:  инсулин, горячая линия, харьков
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