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21.03.2022  15:34   Евгений Клочко

Под Харьковом ВСУ сбили российский истребитель и беспилотники

Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевым сбили истребитель российского противника.

Российский истребитель и беспилотники Орлан были сбиты под Харьковом Российский истребитель и беспилотники Орлан были сбиты под Харьковом
 
Об этом РЕДПОСТ сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что после возгорания на низкой высоте вражеский истребитель упал со стороны российской федерации.
 
 
Также утром, 21 марта, в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата «Орлан».
 
Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага.

 

Тэги:  агрессия россии, авиация, харьков
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