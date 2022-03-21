21.03.2022 15:33 Рита Парфенова

Водители и врач гумконвоя, пропавшие на пути в Волчанск, вернулись в Харьков

В Харьков вернулись пятеро водителей и врач скорой, которые 20 марта везли гуманитарный груз в Волчанск.





Об этом сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха, передает РЕДПОСТ.



«Сегодня у меня и моих собратьев счастливое утро. Задержанные вчера оккупантами водители гуманитарного конвоя на Волчанск наши собратья вернулись. Живые и мотивированные бороться за Украину дальше. Подробности позже», - написал Семенуха в Facebook.



Фото вернувшихся из плена врача и водителя бригады ЭМП 803 опубликовали на странице Центра медицины катастроф в Facebook. "У нас радостное событие! Вернулись из плена ребята – бригады 803. Слава героям!!!" – говорится в сообщении.

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Напомним, 20 марта в Волчанск отправилась гуманитарная колонна из авто "скорой", автобусов для возможной эвакуации и грузовиков с гумпомощью. Как только они выехали на временно неподконтрольную нам территорию – связь оборвалась.