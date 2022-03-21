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21.03.2022  15:11   Евгений Клочко

Над Харьковом российская авиация утратила свою активность, - Олег Синегубов

Благодаря силам украинской армии и ПВО вражеская авиация утратила активность над Харьковом.

 
Об этом сегодня, 21 марта, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, пишет РЕДПОСТ.
 
По его словам, ночью русские оккупационные войска активизировались и нанесли 58 артиллерийских и минометных ударов, а также ударов из реактивных систем залпового огня. несмотря на это, Вооруженные Силы Украины продолжают держать оборону.
 
 
Кроме того, он поблагодарил спасателей, которые продолжают разбирать завалы и ликвидировать боеприпасы. В частности, вчера пиротехниками ГСЧС была обезврежена авиационная бомба ФАБ-500. Глава ХОВА обратился к гражданам с просьбой не трогать взрывоопасные предметы и в случае их обнаружения сразу сообщать об этом спасателям.
 

 

Тэги:  агрессия россии, авиация, харьков
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