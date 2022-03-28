28.03.2022 20:19 Дмитрий Колоней

Оккупанты пытаются оставить Харьков без электричества

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, вражеские войска целенаправленно бомбят трансформаторные подстанции.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире Национального телемарафона поблагодарил представителей других городов и бизнеса за помощь харьковчанам. По словам руковолдителя города помогает малый и крупный бизнес. Также грузы с продуктами и лекарствами собирают в других городах.

«Благодарен всем за поддержку в обеспечении жизнедеятельности Харькова и харьковчан», - подчеркнул городской голова.

Также Игорь Терехов сообщил, что вражеские войска целенаправленно бомбят трансформаторные подстанции, поэтому возникают перебои с электричеством. По его словам, специалисты «Харьковоблэнерго» восстанавливают повреждения, но когда это сделать невозможно - нужны генераторы.

«Мы получаем генераторы по линии Офиса Президента, Кабмина, из других городов. Они всегда будут нужны», - отметил Игорь Терехов.