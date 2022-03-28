    
Главная Новости Харькова Общество Оккупанты пытаются оставить Харьков без электричества
28.03.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Оккупанты пытаются оставить Харьков без электричества

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, вражеские войска целенаправленно бомбят трансформаторные подстанции.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире Национального телемарафона поблагодарил представителей других городов и бизнеса за помощь харьковчанам. По словам руковолдителя города помогает малый и крупный бизнес. Также грузы с продуктами и лекарствами собирают в других городах.
 
«Благодарен всем за поддержку в обеспечении жизнедеятельности Харькова и харьковчан», - подчеркнул городской голова.
 
Также Игорь Терехов сообщил, что вражеские войска целенаправленно бомбят трансформаторные подстанции, поэтому возникают перебои с электричеством. По его словам, специалисты «Харьковоблэнерго» восстанавливают повреждения, но когда это сделать невозможно - нужны генераторы.
 
«Мы получаем генераторы по линии Офиса Президента, Кабмина, из других городов. Они всегда будут нужны», - отметил Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  агрессия россии, игорь терехов, харьков, гуманитарная помощь
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.03 Криминал и происшествия Оккупанты разрушили в Харькове более 1400 зданий 28.03 Власть Мы противостоим хаосу, - Игорь Терехов (видео) 28.03 Общество Из-за войны Харьков покинула треть жителей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 