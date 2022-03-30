30.03.2022 17:24

ТОП-10 ресурсов для самостоятельного изучения английского

Жизнь продолжается даже во время войны. Кто воюет, кто помогает армии и всем, кого война заставила бежать из собственного дома, а кто работает и поддерживает экономику страны. А значит, изучение английского до сих пор остается актуальным.

Портал РЕДПОСТ делится 10 ресурсами для самостоятельного и бесплатного изучения английского прямо сейчас:

Курс по изучению 100 самых популярных неправильных глаголов из 3 частей на booyya.com: 1- https://bit.ly/3HLNxsE, 2- https://bit.ly/3tSxJB3, 3 – https://bit.ly /3vVtEwO 58 уроков по английскому языку для разных уровней и на разные грамматические и лексические темы на базе учебника-платформы Notes - https://bit.ly/3CrFxMA Подборки целых фраз/предложений на английском с переводом на ежедневные темы - http://bit.ly/37k8cll Открытые онлайн уроки для всех желающих War Time English и другие англоязычные ивенты. Расписание и запись - https://t.me/english_events Видео уроки по английскому в YouTube канале Green Forest – https://www.youtube.com/user/GreenForestSchool. Ищите видео по удобным плейлистам или в поиске по теме. 36 десятиминутных уроков, которые основаны или на коротких видео, или на историях на английском - http://bit.ly/2KsWXP9 Более 2000 актуальных английских слов для изучения с объяснением, примером и переводом на странице в Instagram Word of the Day - http://bit.ly/31x3Aqd Уроки английского по популярным песням - https://bit.ly/34fAAa1 Английская лексика и грамматика в картинках для тех, кому удобнее воспринимать информацию оформленную визуально – https://bit.ly/3KqHewu Объяснение почти всех грамматических тем с примерами и правилами в статьях от Grammar Teacher – https://bit.ly/37drnTD

Надеемся, эта подборка пригодится не только вам, но и вашим друзьям, близким и знакомым. Так что обязательно делитесь ею.