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30.03.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Военные преступники понесут наказание, - Игорь Терехов

Харьковский городской голова Игорь Терехов выступил по видеосвязи на сессии Нюрнбергского городского совета.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова поблагодарил город-побратим за возможность выступить, за то, что жители Нюрнберга принимают украинские семьи. Игорь Терехов рассказал о разрушениях в городе Харькове и отметил, что виновные обязательно понесут наказание.
 
«В вашем городе много лет назад прошел известный процесс, и мы думали, что эти уроки изучены, но то, что делает Российская Федерация с мирным народом Украины - это геноцид. Это не спецоперация, это война на уничтожение украинской нации. Поэтому очень символично, что я сегодня выступаю перед вами, в городе, где были осуждены военные преступники. Пройдет время, и после нашей победы весь мир сделает выводы. Военные преступники, которые развязали войну на уничтожение мирного украинского населения, понесут наказание», - подчеркнул Харьковский городской голова.
 
Мэр города Нюрнберг Маркус Кёниг отметил, что харьковчан поддерживают все нюрнбергцы, которые собирают гуманитарную помощь, собирают пожертвования, принимают беженцев.
 
«Мы всегда будем на стороне нашего города-побратима. Гуманитарная помощь отправлялась грузовыми авто и поездом. Мы знаем, что это небольшой вклад, чтобы уменьшить страдания людей. Мы помогаем, чем можем, и когда я говорю «мы» - имею в виду всех жителей Нюрнберга.  Мы - рядом с вами», - поддержал харьковчан  Маркус Кёниг.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, нюрнберг
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