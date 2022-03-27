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27.03.2022  16:53   Василий Голосный

Коммунальщики вместе с харьковчанами спасают городские памятники от разрушений (фото)

Благодаря совместной работе за несколько дней были укреплены мешками с песком монументы Кобзарю и "Летящая Украина".

Городские памятники Харькова от разрушений спасают коммунальщики и горожане

Так же были укреплены фигуры скифских баб, датируемых IV веком до н.э. у одного из зданий харьковского музея.

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Тэги:  агрессия россии, памятник, харьков
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