27.03.2022 16:34 Дмитрий Колоней

В Харькове коммунальщики оперативно восстанавливают водоснабжение

Бригады КП «Харьковводоканал» ремонтируют трубопроводы и оперативно восстанавливают водоснабжение в домах харьковчан.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , вчера, 26 марта 2022 года, специалисты Комплекса «Харьковводоснабжение» большой объем восстановительных работ провели в Новобаварском, Немышлянском, Индустриальном, Основянском и Шевченковском районах, а сегодня занимаются ремонтом трубопроводов в Слободском, Немышлянском, Киевском и Шевченковском районах города. Кроме того, параллельно рабочие приводят в порядок смотровые колодцы.

Также в штатном режиме работают бригады Управления по техническому обслуживанию внутридомовых систем. Как сообщили в управлении, в последнее время работы добавилось. Это связано с необходимостью подключения к системам водоснабжения и водоотведения квартир харьковчан, которые вернулись в родной город. Также под постоянным контролем находятся сети водоотведения, на которых регулярно проводятся профилактические чистки.

Для экономии времени ремонтных бригад харьковчан просят более подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя. Круглосуточно эту информацию можно сообщить по телефону: 15-33.