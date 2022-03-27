27.03.2022 15:55 Дмитрий Колоней

Обворовывал киоск в Харькове: мародер пойман на горячем (фото)

В Харькове следователи сообщили правонарушителю о подозрении.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Полицию, 26 марта 2022 года в 18:30 мародер забрался в торговый павильон по улице Балакирева и украл напитки, сигареты и другой товар. Но был пойман с поличным сотрудниками полиции.

43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.