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27.03.2022  15:55   Дмитрий Колоней

Обворовывал киоск в Харькове: мародер пойман на горячем (фото)

В Харькове следователи сообщили правонарушителю о подозрении.

Криминал Харьков: Пойман мародер, обворовывавший киоск по улице Балакирева
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, 26 марта 2022 года в 18:30  мародер забрался в торговый павильон по улице Балакирева и украл напитки, сигареты и другой товар. Но был пойман с поличным сотрудниками полиции.
 
43-летний мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Криминал Харьков: Пойман мародер, обворовывавший киоск по улице Балакирева
 
Криминал Харьков: Пойман мародер, обворовывавший киоск по улице Балакирева
 
 
Криминал Харьков: Пойман мародер, обворовывавший киоск по улице Балакирева
 
Криминал Харьков: Пойман мародер, обворовывавший киоск по улице Балакирева
 
Полиция обращается к жителям Харькова и области с просьбой немедленно сообщать все противоправные действия в полицию по номеру 102 или через чат-бот @Kharkiv102_bot.
 
Тэги:  воровство, мародеры, харьков, кража
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