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27.03.2022  17:40   Дмитрий Колоней

Харьков живет и работает, думая о будущем (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с жителями города и работниками рынка.


Харьков живет и работает, думая о будущем (видео)

Харьковский городской голова Игорь Терехов разместил видеоролик на своем Телеграмм-канале. 

"Харьковчане!!!
 
Вы - невероятные! В городе-герое, который больше месяца противостоит оккупантам, вы думаете об экономике Харькова и строите мирную жизнь! 
 
Горжусь вами!
 
Мы - вместе!!! Мы - харьковчане!!!"

Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков
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