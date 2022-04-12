12.04.2022 08:21 Рита Парфенова

В Харькове увеличилось количество пожаров от обстрелов. Оперативная обстановка от ГСЧС

а сутки с 11 по 12 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС продолжали исполнять служебные обязанности в условиях военного времени. Всего за сутки спасатели совершили 70 оперативных выездов



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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 12 апреля.

За сутки спасатели тушили 34 пожара, возникших из-за обстрелов. При тушении пожаров и разборке завалов спасатели обнаружили тела 11 погибших, среди которых ребенок 2009 г.р. Еще 9 человек пострадали. На пожарах ГСЧСники спасли 6 человек.



Пожары после обстрелов произошли в следующих районах Харькова и области: в Немышлянском (10), Московском (9), Холодногорском (6), Киевском (2) и Основянском (1) районах города Харькова, а также Изюмском (2), Богодуховском (2), Чугуевском (1) и Харьковском (1) районах области.



Наибольший пожар возник в 15:26 в складском здании Немышлянского района города Харькова. Площадь пожара составила около 3000 кв. м. Ликвидировали пожар 10 отделений ГСЧС.

Также крупные пожары произошли в Холодногорском и Московском районах Харькова. В Холодногорском горел 2-этажный дом на площади около 600 кв. м. В Московском – 16-этажка.



«Площадь пожара составила около 100 кв. м., горели 3 квартиры с 6 по 8 этажа. Спасателями были эвакуированы 6 жителей дома. Для ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 20 человек личного состава ГСЧС», – отметили спасатели.





Кроме того, за сутки произошло 13 пожаров в экосистемах и еще 12 – не связанных с обстрелами. Трижды пожарные выезжали разбирать завалы и 8 раз – в помощь населению.





Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 51 выезд для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов, было уничтожено 98 ВОП.